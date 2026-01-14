「カルボナーラ頼んだらこれきて神」



【写真】絶妙なタイミングでテーブルに来たのは！？

こんなポストをされたのはゆゆ（@lol7griw）さん。



投稿された写真には、テーブルの上にちょこんと乗った猫ちゃんの姿が写っています。まるで料理を運んできたかのような絶妙なタイミングです。



カルボナーラを待っていたら現れた“予想外の来客”に、思わず笑顔になってしまう一枚に、「最高」との声がたくさん届きました。



「これは神対応すぎる」

「カルボナーラより気になる存在」

「猫付きイタリアン最高」

「羨ましすぎる空間」



ポストをされたゆゆさんにお話を伺いました。この写真はベトナム滞在中にお店で撮影されたとのことです。



ーーカルボナーラを注文したところ、猫ちゃんが来たのですね？



「猫がテーブルの上にのってくるのはベトナムでは良くあることだったので、きたきた♡て感じでした」



ーーどんなお店で、どんな状況だったのでしょうか？



「割と観光客が来るようなイタリアンレストランでした。クリスマス仕様で素敵なレストランでした。カルボナーラを注文した後に、猫がテーブルの上に乗ってきました」



ーーお店では猫ちゃんが自由に歩き回っているのでしょうか？



「ここのお店は4回行きましたが、最初の1回しか会えませんでした。他の猫はいなかったですね。ベトナムの家やカフェには猫がよくいますが、蓄えている食料にネズミが来るのを予防するために飼っている場合もあるみたいです。実際に猫がネズミをハンターしている場面を見た事があります」



ーー写真の猫ちゃんはとても人懐っこそうです。



「冬だからなのかわかりませんが、猫たちはよく膝の上に乗ってきますね。こうやってひと懐っこい猫たちが多いのも地元の人に愛されてきたからなのかなと思います」



ーー今回のベトナム旅行の目的は？



「今の旅のテーマはベトナム北部旅です。北部は特に猫が多い印象なので猫旅みたいになってしまいましたが…」



ーーベトナムに長く滞在しておられるのですね。日本との違いは？



「日本との違いを感じたことは、仕事と生活の境目が柔らかいことですかね。仕事中に私用電話・食事OKだし寝ながら販売している姿は良いなと感じました。日本もこれぐらいゆるくてもいいかも、みたいな。



また、バイクタクシーが主流なのも良いですね。日本にもあれば良いなと思います。一回バイクに追突されて事故りましたが、1000円ぐらいで示談しててベトナムを感じました。いざという時に日本は保険がかなり充実しているので何かあった時が怖いなぁと…。



旅していると実際は日本とよく似ているなと思うことの方が多かったです。財布を無くしても、誰かが届けてくれていたり、ご飯に招いてくれたり、全部は書ききれませんが、人の優しさを沢山感じることができました。



ご飯も日本人が美味しいと感じるようなダシ系の料理も多いなと感じました。改めてベトナムが人気の理由がわかった気がします」



料理だけでなく、思いがけない出会いや人の温かさにも触れられたベトナム旅。カルボナーラと一緒に運ばれてきた“癒し”が、忘れられない思い出になったことが伝わってきます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）