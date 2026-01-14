【特集】秋田民謡の踊りを続けてきた女性が春から県外へ 社会人になっても続ける決意
節目の日を迎えた人の中に、この春、秋田市の専門学校を卒業して県外へと旅立つ女性がいます。
秋田で続けてきたことを美容室での仕事にもつなげようとしている専門学校生を取材しました。
■「秋田でしてきたことを県外の人たちにも伝えていけたら」
記者
「いつぶりに会ったとかなんかある？」
石川空遥さん
「小学校ぶり」
友人
「小学校の時と変わらず元気で明るい」
秋田市内の専門学校に通う石川空遥さんは、春から社会人です。
「これからは県外で秋田を離れて、美容師として仕事をするので、自分がこれまで秋田でしてきたことを県外の人たちにも伝えていけたらいいなと思います」
石川さんには小学生の時から続けてきたことがあります。
年が明けた、今月4日のあきた芸術劇場ミルハス。
ロビーには、新春の、特別な舞台が設けられました。
民謡歌手・藤原美幸さん
「みんなそれぞれああしたいな、こうしたいな、ちょっと私こここうやってみたいんだよな～みたいな。意見をみんなで言いながら楽しみましょう」「はい頑張りましょう」
この日が唄い初め。
秋田の若手で結成された民謡・民舞ユニットBA5E（ベイス）です。
4つの流派からメンバーが集まり、3年前から活動しています。
本番前の、音の調整が進む中、石川さんは…
1人だけ参加していませんでした。
石川さん
「私出番ないです、踊りなので。あんま関係ないです、正直」
記者
「唄は歌ってなかった？」
石川さん
「やらないです」
記者
「唄はいいんじゃないの？」
石川さん
「できないです、半音ずれます。すごいきれいにずれます」
■「踊り」に惹かれ10年…社会人になっても続ける決意
唄や演奏よりも「踊り」に惹かれた石川さん。
習い始めてちょうど10年になりました。
秋田民謡の踊りは、唄に合わせて、その民謡を「踊り」で表現するとともに、舞台を華やかに彩る役割があります。
いまから40年以上前はこの人気ぶり。
記者
「民謡の中の踊りってどんなもんですか？」
石川さん
「ヒップホップとかジャズダンスとかはキレが求められたりしますけど、どちらかというと私も一葉だっり」「男の人が踊る、なんか女風で踊る踊りとかもあったりするので、その経緯が面白かったりしますけれども」
ただ、秋田民謡の唄い手が減少しているのとともに、踊り手は更に少なくなっています。
着物を着て、それに合わせて髪を整える出演者たち。
石川さんはこの春、秋田を離れて、県外の美容室で働くことが決まっています。
これからも民謡に関わっていきたいと、着付けも行っている職場を選びました。
民謡を披露する場が少なくなる中、ミルハスのロビーで開催したのは、多くの人にその魅力を知ってもらうためです。
最初は『喜代節』。
正月などに歌われる祝い唄で踊りも付きます。
秋田民謡は、振りを大きく見せる踊りが多いのですが、喜代節はしなやか且つ艶やかな踊りが特徴です。
観客
「楽しいよね。お正月らしい」
「踊って良し、唄って良し、三味線良し、うーんなんだ尺八良し。なんでも良しだもんね」
2回の公演あわせて約100人に踊りを披露した石川さん。
社会人になっても続けていく決意を口にしました。
石川空遥さん
「どっちもしたいことなので、美容室で施術をするお客さんも秋田民謡を楽しんでもらえるように、自分が頑張って体力つけて やっていきたいなと思います」
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
ふるさとを離れても体に染みついた秋田民謡を大切に、踊りに、仕事に取り組んで欲しいですね。
なお、ミルハスでは3月に「あきた民謡フェス」が開催され、BA5Eのメンバーも出演する予定だということです。