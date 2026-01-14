楽天は14日、ホセ・ウレーニャ投手の獲得を発表した。背番号は『22』に決まった。

ウレーニャは球団を通じて「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良いシーズンとなり、そしてファンの皆さんも一緒にみんなでプレーオフへ進めるように頑張りましょう！Arigato！」とコメント。

ウレーニャは、昨季メジャー5球団でプレーし、19試合・55回を投げ、0勝1敗1セーブ、防御率4.58。メジャー通算は251試合に登板して、44勝78敗6セーブ、防御率4.75。

▼ ホセ・ウレーニャ投手のプロフィール

ポジション：投手

生年月日：1991年9月12日生（34歳）

出身地：ドミニカ共和国

投打：右投右打

身長／体重：188cm／94kg

球歴：マイアミ・マーリンズ−デトロイト・タイガース−ミルウォーキー・ブリュワーズ−コロラド・ロッキーズ−シカゴ・ホワイトソックス−テキサス・レンジャーズ−ニューヨーク・メッツ−トロント・ブルージェイズ−ロサンゼルス・ドジャース−ミネソタ・ツインズ−ロサンゼルス・エンゼルス−楽天イーグルス