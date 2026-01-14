ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍÚ¤«¾å¡Ä1¿Í¤À¤±·å¤¬°ã¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¡¶á¤Å¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¡Ö209¡×¤Î¾×·â
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¸å¤Ë¤Ï¡È¶õÇò¡É¤ÎÏ¢Â³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ò½ä¤ë¡¢¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Îº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬Åê¹Æ¤·¤¿OPS¡Ü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤±¤¬¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì¤ÎÂçÃ«¤Ç¤¹¤é¤½¤ÎÇØÃæ¤¬±ó¤¯²â¤à¤Û¤É¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¡ÊÄÌ»»1000ÂÇÀÊ°Ê¾å¡Ë¤Î¡ÖOPS+¡×ºÇ¹âÃÍ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¡£OPS+¤È¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤ò100¤È¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Î·æ½ÐÅÙ¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¡£¤³¤³¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Ã¡¤½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢¶ÃØ³¤Î¡Ö209¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÂÇ¼Ô¤è¤ê¤â2ÇÜ°Ê¾å¤â¹â¤¤ÆÀÅÀÁÏ½ÐÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢1¿Í¤Ç2¿ÍÊ¬°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥¹¥È¤Î2°Ì°Ê²¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¨¤ß¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö208¡×¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¶õÇò¤¬Â³¤¡¢¡Ö174¡×¤Ç2°Ì¤ÎÂçÃ«¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹³°Ìî¼ê¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤Î¡Ö170¡×¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Î¡Ö161¡×¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¡Ö151¡×¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢ÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î´Ö¤Ë¤Ï¼Â¤Ë¡Ö35¡×¤â¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£Åê¹Æ¤Î·Á¼°¾å¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦ÍÚ¤«¾å¶õ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸1¿Í¤À¤±¤¬¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬2024Ç¯¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤Ê¤É¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ·â¤Î¡Ö·æ½ÐÅÙ¡×¤È¤¤¤¦1ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢µå³¦¤Ï¤³¤Î2¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï3·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÎÄº¾åÂÐ·è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë