¡ÖÂçÃÀ¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ¼
¡¡1·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°²ñ¾ì¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤òÊü¤Ä½÷Í¥¤ÎàÆ©¤±Æ©¤±á¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó!¡Ø¥À¥¤¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥Ö¡Ù¤Î¼ç±é½÷Í¥¤¬¡¢¥µ¥é¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Î¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡×¤È¡¢¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤ÎàÆ©¤±Æ©¤±á¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹(35)¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVOGUE(¥ô¥©¡¼¥°)¡×¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÈÇ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤àÆ©¤±Æ©¤±á¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹¡¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢½÷Í¥¡¢¥»¥ì¥Ö¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Ç¡¢ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼ÃåÍÑ¤Î¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ö¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(ÆüËÜ¸ìÈÇ)¡×¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤ÈÈà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤â¥É¥ì¥¹¤È¤ªÂ·¤¤¤Î»É½«¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¼ê»Å»ö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö½÷¿À¤ß¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¤â¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï2010Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥ó¡×¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÂè85²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£