¥Æ¥ìÄ«¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óà¶¯É÷Ãæ·Ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡Ö²áµî°ì¤Î¶¯É÷¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îº£°æ½Õ²Ö(¤µ¤¯¤é¡¢26)¤¬¡¢Ãæ·Ñ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ô¡¹¤ÎÅ·µ¤Ãæ·Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤â²áµî°ì¤Î¶¯É÷¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡¢¡¢¤È¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿á¤¹Ó¤ì¤ëÉ÷¤ÎÃæÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃæ·Ñ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ïº£°æ¤Î°áÁõ¤äÈ±¤¬Âç¤¤¯Íð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî°ì¤Î¶¯É÷¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê²á¹ó¤ÊÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤ä´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤âÃæ·Ñ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂÎ¡¢Ä¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸ü¤¤¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤´°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉ÷¤Î¶¯¤µ¤ä´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ó¥í¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡×¡ÖiPhone17¤À¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£