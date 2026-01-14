ºòÇ¯¤Ï¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¡Ä¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤ß¤¿¤¤¡×ÀîÅç³¤²ÙàÉü³èá²Ú¤ä¤«ÃåÊª»Ñ¤Ë¡Ö¼ã½÷¾¡©Ä«¤ÎÏ¢¥É¥é¹Ô¤±¤½¤¦¡Ä¡×¡ÖÎ¹´Û¤Î½÷¾¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¿Íµ¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖºòÆü¡¢¤ªÃã¤Î½é³ø¤¬¤¢¤êÃåÊª¤Ç½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶Âµ¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡¡»ä¤ÏÀ®¿Í¼°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤ÆÀÖ¿§¤ÎÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÃåÊªÈþ¿Í¡×¡Ö¶Ë¾å¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ³¤¤Á¤ã¤ó¤ªÃåÊª»÷¹ç¤¦¤Í¡Á¡×¡Ö¼ã½÷¾¡©Ä«¤ÎÏ¢¥É¥é¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ®¿Í¼°¤â¤â¤¦12Ç¯Á°¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÎ¹´Û¤Î½÷¾¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀîÅç¤Ï»ÒÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö9nine¡×¤Ç¤â³èÆ°¡£2009Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¡¢15Ç¯¤Î¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡¢19Ç¯¤Î¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¶È¤Ç³èÌö¡£24Ç¯12·î¡¢¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÃæÂ¼¹î¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÀîÅç¤ÏºòÇ¯12·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ç¡¢°¦°û¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Æ¥£¥ó¤¬¸¶°ø¤Ç¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ö´é¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£