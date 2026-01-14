¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡ß¥³¥³¥¹¡Ù¥³¥é¥Ü¡Ö¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡×¤¬1/20¤è¤ê³«ºÅ¡ª ¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÃíÊ¸¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬Ìã¤¨¤ë
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¡ß¡Ø¥³¥³¥¹¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡×¤¬1/20¤è¤ê³«ºÅ¡ª ºÆ¸½¥á¥Ë¥å¡¼¤äÁ´20¼ï¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡¢¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤ò2026Ç¯1·î20Æü¡Á3·î16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤ä¡È¤ä¤ëµ¤UP¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ´4ÃÆ¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷°áÁõ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´20¼ï¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÈÇ»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤Ë¡Ö¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»È¤¨¤ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡Ê1,749±ß¡Ë¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤ä¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤é¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¹ÆâÊüÁ÷¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢WEBÃêÁª¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¡Ú¥³¥³¥¹¡Û¥³¥³¥¹¤¬¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤ò1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ìÌÚ Ä¾ºÈ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤Ï¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥ÞÌ¼¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ä¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥³¥¹¤Ë¤Æ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´Þ¤àÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥³¥³¥¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇ»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°145g¡×¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥³¥¹Å¹Æâ¤Ë¤Æ4¿Í¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¿ÏÂÂæÅ¹¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁõ¾þ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶õ¹ÁÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡¢Á´506Å¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ê1·î14Æü»þÅÀ¡Ë
¢¨Å·ÊÝ»³¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥¹Å¹¤Ç¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Á¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡Á
¡¡Å¾Çä¡¢ºÆÈÎÇä¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áÅÙ¤ÊÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤äÅ¾Çä¹Ô°Ù¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤¡¢Å¹Æâ°û¿©¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍºÇÂç6¿©¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ÎÊüÃÖ¡¢ÇÑ´þ¡¢¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿©¤Ù»Ä¤·¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡Û
¡¡¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¡
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´20¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï4ÃÆ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÆ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ò½¸¤á¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÚÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡¡¡ã1.¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡ä
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³ÆÃÆ1ÉÊ¤º¤Ä¤Î·×4ÉÊÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ³Æ1¿©¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§¡ãÂè1ÃÆ¡ä1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¥³¥³¥¹Î® ¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
¡¡1,390±ß¡ÊÀÇ¹þ1,529±ß¡Ë
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¥³¥³¥¹Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ªÆóÃÊ½Å¤Í¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¥½¡¼¥¹¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿¥á¥ó¥É¥Æ¡¼¥ë¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤âÅº¤¨¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Å¤¯¤·¤Ê°ì»®¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤äÌîºÚ¤ò2¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§¡ãÂè2ÃÆ¡ä2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¤ä¤ëµ¤UP¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡1,190±ß¡ÊÀÇ¹þ1,309±ß¡Ë
¡¡¤¤¤Á¤´¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥¥¦¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¤Î¤»¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤ä¤ëµ¤UP¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥å¥¨¥ë¡×¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤ä¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Å¤¯¤·¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§¡ãÂè3ÃÆ¡ä2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¥³¥³¥¹Î® ½±Íè¡ªµ´¥öÅçËãÇÌÆ¦ÉåÐ§
¡¡1,390±ß¡ÊÀÇ¹þ1,529±ß¡Ë
¡¡¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎÆ¦Éå¤È»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ê¥¹¤Ë´Å¿É¤¤ËãÇÌ¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ó¤ÀËãÇÌÆ¦ÉåÐ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Åâ¿É»Ò¤ä²ÖÜ¥¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°éÀ®¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ö¼ý³Ï¥Ã¡ªËþÊ¢¥Ã¡ªÂçË¿©º×¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö½±Íè¡ªµ´¥öÅçËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎºÙÀÚ¤ê¡¢ÇòÈ±¤Í¤®¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÌîºÚ¥½¡¼¥¹¤ò»Å¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÌÅº¤¨¤Î¥é¡¼Ìý¤Ç¤µ¤é¤Ë¿É¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§¡ãÂè4ÃÆ¡ä3·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¤¤¤Á¤´¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡¡
¡¡1,190±ß¡ÊÀÇ¹þ1,309±ß¡Ë
¡¡°éÀ®¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ö¼ý³Ï¥Ã¡ªËþÊ¢¥Ã¡ªÂçË¿©º×¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¡¦¥Ë¡¦¥¢¥¤¥¹¥Î¥»¥¿¡¼¥Î¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÖ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤È¤¤¤Á¤´¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÁØ¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤È¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¤¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¿§¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡È¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¡É¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ã2.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤ÂÐ¾Ý¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡ä
¡¡Á°È¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î 20 Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2 ·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¡¼¥Õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥
990±ß¡Ê1,089±ß¡Ë
»³À¹¤ê!!µ´¤ª¤í¤·¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥
790±ß¡Ê869±ß¡Ë
¥Á¡¼¥º¥¤¥ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
850±ß¡Ê935±ß¡Ë
µû²ð¤Î¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿
1,090±ß¡Ê1,199±ß¡Ë
³¤Ï·¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤¢¤Õ¤ì¥¯¥ê¡¼¥à¥É¥ê¥¢
1,090±ß¡Ê1,199±ß¡Ë
2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Þ¤°¤í¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¾®Ãì¤Î»°¿§Ð§
1,190±ß¡Ê1,309±ß¡Ë
¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥º ²¹Àô¶Ì»Ò¤È¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥À¡¼¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
790±ß¡Ê869±ß¡Ë
¥³¥³¥¹¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼
990±ß¡Ê1,089±ß¡Ë
¡¡¸åÈ¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2·î 17 Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥³¥¹¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥À¥Ö¥ë
1,090±ß¡Ê1,199±ß¡Ë
»³À¹¤ê‼µ´¤ª¤í¤·¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
790±ß¡Ê869±ß¡Ë
¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥130g
1,190±ß¡Ê1,309±ß¡Ë
¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤ªÆù2ÇÜ260g
1,790±ß¡Ê1,969±ß¡Ë
¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥
690±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥³¥³¥¹¤Î¤¤Î¤³¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥È
990±ß¡Ê1,089±ß¡Ë
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥¸¥ë¡õ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿
790±ß¡Ê869±ß¡Ë
¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥º ²¹Àô¶Ì»Ò¤È¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥À¡¼¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
790±ß¡Ê869±ß¡Ë
ÇØÆÁ¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥³¥³¥Ã¥·¥å
890±ß¡Ê979±ß¡Ë
¡¡¡ã3.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¸ÂÄê²Á³Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡ä
¡¡Á°È¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î 20 Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2 ·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
²¹ÌîºÚ¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
CoCo¥×¥ê¥ó
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥ß¥Ë¡ª¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È
590 ±ß¡Ê649 ±ß¡Ë
¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼
590 ±ß¡Ê649 ±ß¡Ë
¡¡¸åÈ¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2·î 17 Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥¯¥ï¥È¥í¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤¾®Ð§¡Á¤ß¤½½ÁÉÕ¤¡Á
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥À¡¼¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡Á¥Ó¥¹¥¯¥½¡¼¥¹¡Á
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
CoCo¥×¥ê¥ó
690 ±ß¡Ê759 ±ß¡Ë
¥ß¥Ë¡ª¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È
590 ±ß¡Ê649 ±ß¡Ë
Çò¶Ì¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤º¤
590 ±ß¡Ê649 ±ß¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤ß¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦WEB¤Ç¤Ï¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼¤äÈÎÇä²Á³ÊÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://umamusume2026.cocos.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¡ª¢¡
¡¡¥³¥³¥¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇ»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°145g¡×¤Ë¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò1,590±ß¡ÊÀÇ¹þ1,749±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤ÏÈÎÇä´ü´Ö¡ÊÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¡Ë¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ³Æ1¿©¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ï¥³¥³¥¹ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¡ÈÇ»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥³¥³¥¹¤Î ¡È¥³¥³¥í¤Ï¤º¤à¡É¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤Î½¸¹ç¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸åÈ¾¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î½¸¹ç¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Á°È¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00 ¡Á 2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡¡
¡¡¸åÈ¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00 ¡Á 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤è¤ê¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊ£¿ô¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾¤òÌä¤ï¤ºÁ´´ü´ÖÃæ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î£±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤£±²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤Ï¡¢Cygames ID¤òÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤·¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥²¡¼¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¡ÖGoogle Play ÈÇ¡×¡¢¡ÖDMM GAMES ÈÇ¡×¡¢¡ÖSteamÈÇ¡×¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Cygames ID ¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURLÀè ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://support.cygames.com/faq/applink_umamusume/
¢¨¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¡ÖDMM GAMESÈÇ¡×¡¢¡ÖSteamÈÇ¡×¤È¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹çÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§¡¦»ÅÍÍÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡WEBÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¢¡
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ë±þÊç¥³¡¼¥É¤ò°õ»ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢±þÊç¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼1 ÉÊ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ 1 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬300Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë WEB ÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¥³¥³¥¹¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§¡¦»ÅÍÍÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¡¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥³¥³¥¦¥§¥Ö¢¨1¡×¤ËÅÐÏ¿
¡¡ ¢
¡¡¥ì¥·¡¼¥È¤ËµºÜ¤Î¡ÖQR¥³¡¼¥É¢¨2¡×¤«¤é±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡ ¢
¡¡¡Ö¥³¥³¥¦¥§¥Ö¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
¡¡ ¢
¡¡±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥ì¥·¡¼¥È¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿±þÊç¥³¡¼¥É¤È¥ì¥·¡¼¥ÈNo.¤òÆþÎÏ
¡¡ ¢
¡¡ÃêÁª·ë²Ì¤¬¤¹¤°¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢¨1¡Ö¥³¥³¥¦¥§¥Ö¡×¤Ï¥³¥³¥¹¤Î¥¦¥§¥Ö²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Êhttps://coco-web.jp/¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡ÖQR¥³¡¼¥É¡×¤Ï¡Ê³ô¡Ë¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ú¥ì¥·¡¼¥È°õ»ú´ü´Ö¡Û
¡¡1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00 ¡Á 3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë5¡§59
¡¡¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
¡¡1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00 ¡Á 3·î23Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¡¡¢¡¥³¥³¥¹Å¹Æâ¤ÇÄ°¤±¤ë¡ª¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¢¡
¡¡¢£¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤´°ÆÆâ¥Ü¥¤¥¹
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÃíÊ¸ÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë QR ¥³¡¼¥É¢¨¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥Ü¥¤¥¹»ëÄ°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¹»ëÄ°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Î2¿Í¡¢¸åÈ¾¤Ï¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖQR ¥³¡¼¥É¡×¤Ï¡Ê³ô¡Ë¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
¡¡Á°È¾¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡¸åÈ¾¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤´ÃíÊ¸¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÃíÊ¸ÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Î2¿Í¡¢¸åÈ¾¤Ï¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼¤Î 2 ¿Í¤¬¤´ÃíÊ¸¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤´ÃíÊ¸³ÎÄê»þ¤Ë¤Ï¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾³Æ2Ì¾¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
¡¡Á°È¾¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡¸åÈ¾¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡¢¡¥³¥³¥¹¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª¢¡
¡¡¥³¥³¥¹¸ø¼° X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡Û
¡¡Âè 1 ÃÆ¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 1·î26Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡Âè 2 ÃÆ¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 2·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡Âè 3 ÃÆ¡§£²·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á £²·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¡¡Âè 4 ÃÆ¡§3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¡¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¡➀X ¤Ç¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷cocos_campaign¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¢¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷cocos_campaign¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡¡Ú·ÊÉÊ¡Û
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄêB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÃêÁª¤Ç³Æ´ü´Ö1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡¢¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ªÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡õ¥³¥³¥¹¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¢¡
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¡×¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë
¡¡¡ÚÀßÃÖ´ü´Ö¡Û
¡¡1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Á 3 ·î16 Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://umamusume2026.cocos.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢£¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë
¡¡Á°È¾¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¥é¥ó¥À¥àÁ´£´¼ï¡¡²Á³Ê¡§\1,000¡ÊÀÇ¹þ\1,100¡Ë
¡¡¸åÈ¾¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¡Á 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¥é¥ó¥À¥àÁ´£´¼ï¡¡²Á³Ê¡§\1,000¡ÊÀÇ¹þ\1,100¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤³Æ´ü´Ö4¸Ä¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§¡¦»ÅÍÍÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁõ¾þÅ¹ÊÞ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¢¡
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÊ¿ÏÂÂæÅ¹¤ò¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁõ¾þ¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
¡¡1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Á 3·î16 Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¢¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤È¤Ï¢¡
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¤¥²¡¼¥à¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤Èº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤¿¤Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤È³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡äÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½°ÊÍè¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇºîÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¸ø¼°¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://umamusume.jp/
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¸ø¼°X(Twitter)¡§@uma_musu(https://x.com/uma_musu)
© Cygames, Inc.
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¾²ÃÈË¼,
¾åÅÄ,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³¤