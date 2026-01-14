お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「この人僕のこと好きかも」と思った出来事について話した。

この日は、自身と男性4人組アイドルグループ「OWV」の本田康祐が初共演。すがちゃんは「俺も元来格好つけたいしワーキャー言われたいしっていうのはあるんですけど、一年に1回だけ自分の誕生日付近にライブやってオリジナルソングとか作って歌ったりするんですけど、やっぱどこか照れちゃうんですよ」と告白。

続けて「身内の自分のファンしかいないライブなのに、俺あんなボケたりツッコんだりとかやったことある、それを知ってるみんなの前で“すごい格好つけてるわ…”って一瞬なっちゃうんですよ。どうやってスイッチ入れるんですか？」と質問。本田は「やっぱファンって一番の味方じゃないですか、だからそれをやっていることに対して恥ずかしいとか絶対思わないですよ。逆に恥ずかしがっていた方がファンにとっては見ていて恥ずかしいかもしれないですね、そこは最高No.1のものを出すのが一番なのかな」とアドバイスを送った。

本田から「次オリジナル楽曲とか作って振り付け作りたいってなったら本当に無償でいいんで作らせてくださいよ。お金とかじゃないと思ってますね、自分の作品を誰かに彩ってもらえるのが一番うれしいと思うので」と声が上がると、自身は「あなた結構凄い振り付けの人でしょ？マジでいいですか？」と驚いた様子でコメント。

さらに、本田に「動画撮るってなったらダンサーとか用意したりしますよ。何なら僕が仮面かぶって邪魔にならないように踊ったりとかしますよ」提案され、「前世で金貸してた？お互いの前世で俺が大金貸してた？のくらい尽くしてくれるの」「うれしい、自分で言うのも何ですけどね“もしかしてこの人僕のこと好きかも…”ってちょっと冒頭から感じていたんですよ、もしかして僕のこと好きですか？」と問いかけた。これに対し、本田は「好きです」と答えた。