影山優佳が衝撃告白「寝ない日を4日間作って1日20時間勉強」 若林は『M-1』直後のヤーレンズに愛ある一言
14日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、伊沢拓司＆影山優佳＆ヤーレンズが来店。本音が引き出される人気企画「自作自演占い」で、3組の本音が次々と明らかになる。
弱小クイズ部から全国優勝、さらに「高校生クイズ」2連覇という偉業を成し遂げた
クイズ王・伊沢だが、「実は芸能人の友達が少ない!?」という意外な悩みを告白。さらに今後の伊沢軍団についても議論が展開され…。軍団員はまさかのパワー系（？）。
影山は、クイズ番組のスタジオで涙したことを告白。さらに「寝ない日を4日間作って1日20時間勉強した」という衝撃エピソードも飛び出し、『Qさま!!』優勝の裏にあった想像を超える努力にスタジオは驚愕となる。
そしてM-1グランプリの5日後に収録された今回、ヤーレンズが激戦直後のリアルな心境を語る。事務所の先輩・若林から愛のある一言が。
