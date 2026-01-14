女優の多部未華子（36）が14日、都内で行われた確定申告アプリ「タックスナップ」新CM発表会に出席した。

「タックスナップ」はフリーランスなど個人利用に特化した「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとするスマホアプリ。1，000件の経費処理が3秒で完了する「丸投げ仕分け」が最大の特徴で、金融機関をアプリに紐づけすると「支出」が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかを高精度で判定することができる。

15日から放映される新CMに出演している多部は「私も頑張りたくない人間なんですって言ったらあれですけど、無理をしなくていいことがあるのであればなるべく無理をしたくない、頑張りたくないというタイプ」と苦笑い。「タックスナップ」についても「私にとってぴったりなアプリ」と笑顔を浮かべた。

日常生活においても「家事は全般苦手」と打ち明け、アプリにちなんで「日々の献立もそうですし、お洗濯をたたむとか、洗濯機を回すことすら丸投げしたい」とぶっちゃけ。自らを奮い立たせるため、お風呂の時間をモチベーションにしているといい「きちんとタスクをこなして、1時時間でも2時間でもゆっくりする時間が家で作れたら、今日も無事に終えた、良かったって思います」とほほえんでいた。