ºå¿ÀÃæÌî¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Ë¡×¡¡º£Ç¯30ºÐ¡¢ÂÇ·â¶¯²½
¡¡ºå¿À¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤¬14Æü¡¢°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£6·î¤Ë30ºÐ¤È¤Ê¤ëÆâÌî¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ï¡Ö¥±¥¢¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÕ¤é¤º¤Ë¤±¤¬¤Ê¤¯1Ç¯´ÖÀï¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤ÏÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤ÎÂÇÎ¨2³ä8Ê¬2ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï1ÆüÌó500µå¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤ò¼´¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÏÌÀ¸À¤»¤º¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¼«Á³¤È¤¤¤¤¿ô»ú¤¬»Ä¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°ìÀïÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£