¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó£Í¡ÛÉÍÅÄ°¡Íýº»¤¬¥É¥ê¡¼¥àÀï£±¹æÄú¡¡£³¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Ç£²·î£²£´Æü¤«¤é£³·î£±Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£²²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Î½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±¹æÄú¡¦ÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Êºë¶Ì¡Ë
¡¡£²¹æÄú¡¦¼é²°ÈþÊæ¡Ê²¬»³¡Ë
¡¡£³¹æÄú¡¦±óÆ£¥¨¥ß¡Ê¼¢²ì¡Ë
¡¡£´¹æÄú¡¦¸ÍÉß¹¸Èþ¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡¡£µ¹æÄú¡¦À¶Ç¸æÆ»Ò¡Êºë¶Ì¡Ë
¡¡£¶¹æÄú¡¦³ùÁÒÎÃ¡ÊÂçºå¡Ë
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÀï½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÏÁª¹Í´ü´Ö¡Ê£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£±Æü¡Á£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£³£°Æü¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥à³Æ¾ìÂåÉ½¤Î½ç°ÌÅÀ£±°Ì¤«¤é£µ°Ì¤È¿äÁ¦Áª¼ê¡£ÏÈÈÖ¤Ï½ç°ÌÅÀ¾å°Ì½ç¤Ë£±¹æÄú¤«¤é£µ¹æÄú¡£¿äÁ¦Áª¼ê¤¬£¶¹æÄú¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÏÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤Ê¤á¤ò¤Ï¤¸¤á¸ÍÅÄ¤È¤«¤é¤Ä¤Ç£±°Ì¡¢Æôºê£²°Ì¡¢Ê¿ÏÂÅç£³°Ì¤È³Æ¾ì¤Ç¾å°Ì¤Î¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·½ç°ÌÅÀ£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£