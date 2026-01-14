元Ｅ―ｇｉｒｌｓの山口乃々華が１４日、東京・渋谷区伝承ホールで「ｃｏｎＳｅｐｔ２０２６：シーズンＲｅＢＯＲＮ」の製作発表会に出席した。

２月から始まる舞台、映像コンテンツを企画・プロデュースするｃｏｎＳｅｐｔによる３か月連続上演企画。

山口は、ミュージカル「ＳＥＲＩ〜ひとつのいのち２０２６」（来月１９日〜３月１日、東京・あうるすぽっと）で主演を務める。２２年の初演に続いての主演抜てきに「心から光栄」としみじみ。４年前は反響も大きかったようで「（反響は）とても良かった。自画自賛ですけど」と笑顔で振り返った。

目が見えず、話すこともできない少女・千璃（せり）役という難しい役どころも「プロフェッショナルの皆さんの力をお借りしながら、よりカラフルな作品にしたい。初演を超えられるように力を尽くして頑張りたい」と力強く宣言した。

また、千璃の母・美香役を演じるジェイミンは日本語のミュージカルに初出演。「自分にとってとても激しい挑戦」としつつも、「美香になってこの作品のメッセージを届けられるように頑張りたい」と熱い思いを口にした。

劇中で披露する「ＳＥＲＩ〜ひとつのいのち」も歌唱。伸びやかな歌声で集まったファンを魅了した。

山口は「みなさんの心にも刺さる作品になっていると思います」と胸を張った。