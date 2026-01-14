Superfly・越智志帆が出演、KANEBOの新ウェブCMが“200万再生超”の大反響
音楽ユニット・Superflyの越智志帆（41歳）が、化粧品ブランド・KANEBOのウェブCM「生きることは、いつだって途中だ。」に出演。YouTubeで公開した動画は200万再生を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。
重ねる年月は、「老化」ではなく、「成長」であり、生きることはいつだって愛おしい人生の「途中」である――。今回のウェブCMではKANEBOが考える、年齢にとらわれず、今、そして未来を見つめるエイジングへの思いを、Superfly・越智志帆による過去・現在・未来が交錯する、エネルギー溢れる姿とともに描いた。
人生はいつだって、愛おしい人生の途中であり、人はいくつになっても成長し続ける。そんなKANEBOの思いと、Superflyとして、そして一人の人間として、人生に向き合い、発信を続ける越智の思いが共鳴。このCMは生まれた。エネルギー溢れる情熱と、その裏にあるストイックで真摯な姿勢。歌を通じ、パワフルに、抱きしめるように、人生を肯定するメッセージを発信し続けてきた越智が、未来へ向かうすべての人の力になりたいと願う思いを表現している。
今回のCMについて、越智は「聞き手には一瞬かもしれない10秒は、わたしにとっては永遠。無限の世界から答えを見つけ出す作業はたまらなく愛おしい。音楽的な瞬間を生み出せたことに、珍しく達成感を味わえている。また、こんな歌を歌いたい」とコメント。
また、CMでは楽曲「唇よ、熱く君を語れ」の一節を歌い、CMのメッセージとともに、人生を讃える希望を力強く伝えている。
