円安受けて、豪ドル円は昨日高値を超えるき＝オセアニア為替概況

豪ドルドルは昨日海外市場で上下に振れを交えて下落。0.6700前後から米消費者物価指数(CPI)を受けたドル売りに0.6727を付けたが、すぐに売りに転じ、0.6673を受けた。今日のオセアニアから東京昼前にかけては安値から少し戻すも戻りが鈍く0.6680ばさみでの推移となっていたが、その後豪ドル買いが広がり、一時0.6700を回復している。

豪ドル円は円安の流れが優勢。対ドルでの豪ドル売りもあり昨日海外市場で106円70銭から106円10銭台を付けていたが、その後NY夕方から東京市場にかけて徐々に上昇し、昨日の高値を超えて106円72銭を付けた。



NZドルドルは午前中に0.5731を付けた後、少し戻して午後に0.5748を付けた。

NZドル円は 昨日91円20銭台まで下げる場面も、その後円安を受けて91円40銭台を付けている。



今週の主な予定と結果



豪州

01/13 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （1月） 結果 -1.7% 前回 -9.0% （前月比）



NZ

01/14 06:45 住宅建設許可 （11月） 結果 2.8% 前回 -0.9% （前月比）

