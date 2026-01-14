【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/03 - 01/09）21:00
予想　N/A　前回　0.3%（前週比)

小売売上高（11月）22:30
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（自動車除くコア・前月比)

生産者物価指数（PPI）（10月）22:30　
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　2.7%（前年比)　
予想　N/A　前回　0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

生産者物価指数（PPI）（11月）22:30
予想　0.3%　前回　（前月比)
予想　2.6%　前回　（前年比)
予想　0.2%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.6%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前年比)

経常収支（2025年 第3四半期）22:30
予想　-2400.0億ドル　前回　-2513.0億ドル（経常収支)

企業在庫（10月）15日00:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)

中古住宅販売件数（12月）15日00:00
予想　428.0万件　前回　413.0万件（中古住宅販売件数)
予想　2.4%　前回　0.5%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更されることがあります。