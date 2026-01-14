【米国】

MBA住宅ローン申請指数（01/03 - 01/09）21:00

予想 N/A 前回 0.3%（前週比)



小売売上高（11月）22:30

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（自動車除くコア・前月比)



生産者物価指数（PPI）（10月）22:30

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 2.7%（前年比)

予想 N/A 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



生産者物価指数（PPI）（11月）22:30

予想 0.3% 前回 （前月比)

予想 2.6% 前回 （前年比)

予想 0.2% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.6% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前年比)



経常収支（2025年 第3四半期）22:30

予想 -2400.0億ドル 前回 -2513.0億ドル（経常収支)



企業在庫（10月）15日00:00

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)



中古住宅販売件数（12月）15日00:00

予想 428.0万件 前回 413.0万件（中古住宅販売件数)

予想 2.4% 前回 0.5%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更されることがあります。

