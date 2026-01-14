これからの予定【発言・イベント】
17:20 デギンドスECB副総裁、投資家会議出席
18:15 テイラー英中銀委員、講演
23:50 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
15日
0:00 ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
0:30 ラムスデン英中銀副総裁、講演
米週間石油在庫統計
2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
4:10 ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）
米連邦最高裁、トランプ関税巡る判断下す可能性
米主要企業決算
バンクオブアメリカ、シティ、ウェルズファーゴ
※予定は変更されることがあります。
18:15 テイラー英中銀委員、講演
23:50 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
15日
0:00 ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
0:30 ラムスデン英中銀副総裁、講演
米週間石油在庫統計
2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
4:10 ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）
米連邦最高裁、トランプ関税巡る判断下す可能性
米主要企業決算
バンクオブアメリカ、シティ、ウェルズファーゴ
※予定は変更されることがあります。