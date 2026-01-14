17:20　デギンドスECB副総裁、投資家会議出席
18:15　テイラー英中銀委員、講演
23:50　ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）

15日
0:00　ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
0:30　ラムスデン英中銀副総裁、講演
米週間石油在庫統計
2:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
4:00　米地区連銀経済報告（ベージュブック）
4:10　ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）

米連邦最高裁、トランプ関税巡る判断下す可能性

米主要企業決算
バンクオブアメリカ、シティ、ウェルズファーゴ

※予定は変更されることがあります。