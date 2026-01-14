テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドから中立に移行へ テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドから中立に移行へ





0.6768 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6756 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6715 一目均衡表・転換線

0.6701 10日移動平均

0.6698 現値

0.6685 21日移動平均

0.6680 一目均衡表・基準線

0.6634 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6614 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6585 100日移動平均

0.6579 一目均衡表・雲（上限）

0.6554 一目均衡表・雲（下限）

0.6529 200日移動平均



豪ドル/ドルは、昨年１２月から続いた上昇トレンドの勢いが衰えている。水準的には１０日線を下回り、２１日線に接近している。値動き的には1/7高値０．６７６７をつけたあとは、０．６７００を挟んだ上下動が続いている。０．６６５０付近を割り込むかどうかが目先のポイントとなりそうだ。ＲＳＩ（１４日）は５５．６と、やや買いバイアスを残しているが、ほぼ中立状態であることが示されている。

