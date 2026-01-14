ドル高円安継続、午前中に昨日高値越える＝東京為替概況



昨日、2025年1月に付けた2025年の年間高値158円87銭を超え、159円台に乗せたドル円。朝からドル高円安の流れが継続し、昨日の高値159円19銭をあっさり超え、午前中に159円45銭を付けた。仲値にかけてドル売り注文がある程度入ったが、仲値後に売りがなくなり、上昇が加速した。



159円台後半での買いには慎重で、昼にかけていったん下げるも159円09銭までと、159円台を維持。その後はドル買いが入る展開も午前の高値には届かず、午後は159円30銭台までのドル買いとなった。株高の動きなどがドル円を支えるも、介入警戒感もあって、上値追いには少し慎重な様子。



ユーロ円は185円台での推移。午前の円安局面で185円57銭を付けるも、そこからの上昇には慎重。もっとも押し目は185円27銭までと限定的だった。ユーロドルは1.16台前半から半ばの狭いレンジでの推移。1.1636-1.1649の13ポイントレンジとなっている。



ポンド円は堅調な地合い。朝の213円55銭から214円11銭を付けた。ポンドドルは1.34台前半の狭いレンジでの推移となった。



