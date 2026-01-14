多部未華子、家事は苦手「丸投げしたい」 “頑張りたくない人間”ときっぱり
俳優の多部未華子（36）が14日、都内で行われた『タックスナップ新CM発表会』に登場。自身は“頑張りたくない人間”だと明かした。
【全身ショット】爽やか！グリーンコーデで登場した多部未華子
「タックスナップ」は、フリーランスなど個人利用に特化した「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとするスマホアプリ。アプリにちなみ、多部は「私も頑張りたくない人間で、なるべく無理をしたくないタイプなので、アプリは画期的でとってもぴったりだなと思う」と共感。「どちらかというと、頑張りたくないという人です」と繰り返し、笑いを誘った。
さらに、丸投げしたいことを問われると、「いっぱいあるのですが、家事は全般苦手なので、（タックスナップの）アプリのように『丸投げしてもいいよ』って誰かが言ってくれたら『ありがとう！』ってすぐに返せるくらい頑張りたくない」と回答。「日々の献立、洗濯をたたむ、（洗濯機を）回すすらも丸投げしたいくらい。ぜーんぶ！丸投げしたいです」と、きっぱり。「重い腰を上げて、頑張った夜には『お風呂に入ろう！』と。そのために1日頑張ろうと思って朝、起きています」と率直に明かした。
イベントには、税理士YouTuber「ヒロ税理士」こと田淵宏明氏も登場。多部が出演する新CM「確定申告、まだ自分で頑張ってるの？30秒篇／15秒篇」「確定申告、まだ自分で頑張ってるの？丸投げ実証篇」は、あす15日から放送される。
【全身ショット】爽やか！グリーンコーデで登場した多部未華子
「タックスナップ」は、フリーランスなど個人利用に特化した「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとするスマホアプリ。アプリにちなみ、多部は「私も頑張りたくない人間で、なるべく無理をしたくないタイプなので、アプリは画期的でとってもぴったりだなと思う」と共感。「どちらかというと、頑張りたくないという人です」と繰り返し、笑いを誘った。
イベントには、税理士YouTuber「ヒロ税理士」こと田淵宏明氏も登場。多部が出演する新CM「確定申告、まだ自分で頑張ってるの？30秒篇／15秒篇」「確定申告、まだ自分で頑張ってるの？丸投げ実証篇」は、あす15日から放送される。