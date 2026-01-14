鈴木おさむ氏、妻・大島美幸の46歳誕生日を“ファミレス”でお祝い レシートも公開「これはサイゼでなかなかの記録じゃないかと思います」
元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸が46歳の誕生日を迎えたことを報告し、長男・笑福さん（えふ／10）らと“ファミレス”でお祝いする様子を披露した。
【写真】「すごく幸せなのが伝わってきます」“サイゼリア”で親子3ショット披露の鈴木おさむ＆大島美幸夫妻 ※レシート画像は4〜7枚目
鈴木氏は「妻の大島さんが、本日1月13日に46回目の誕生日を迎えました。昨日の夜、一日早い誕生日祝い。どこかにご飯を食べにいこうと聞いたら即答で『サイゼリヤ』と」と報告し、さらに「いつも笑福のことを面倒見てくれている浅井君とランページの陣君も駆けつけてくれて」と、お祝いの席に参加した“ゲスト”たちも紹介した。
「妻も息子も大好きな小エビのカクテルサラダを注文。なんと、妻と息子は二個ずつ食べました。そして、みんなで食べまくりの食べまくりで。なんと、5人で1万2千円以上食べました。これはサイゼでなかなかの記録じゃないかと思います。めちゃくちゃ食べて。食べまくり。妻も大満足ですが、息子笑福も、小エビのサラダ二つ、ハンバーグ、ライス、ペペロンチーノに別でポテトと。妻を継ぐ胃袋を持ってきました」と報告した。
投稿では、料理を手に満足げな笑顔を見せる夫妻と笑福さんの3ショットや、お祝いの席を共にしたTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの陣（31）も交えた写真に加え、注文した料理の詳細と合計金額の載ったレシートの写真も掲載。
「妻も出会った時は22歳ですが、40代後半に入ってきました。家族みんなで、健康に過ごせますように。大島さん、おめでとう!!ハッピーバースデー!!そして、陣君も来てくれてありがとう!!!」と自身の思いと、妻への改めての“お祝い”の言葉で投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「すごく幸せなのが伝わってきます」「サイゼで思う存分食べて、家族といられて最高の誕生日でしたね」「サイゼリヤでなかなか見ない!?金額ですね♪」「何事にも楽しく頑張っていらっしゃる美幸さん大好きです いつも心ほっこりさせていただきありがとうございます」「素敵ご家族」などのコメントが寄せられている。
