世界遺産・二条城（京都市中京区）の二の丸御殿で、徳川幕府の将軍や天皇の居間、寝室とされる白書院の内部が特別公開されている。

ふすまや壁面に描かれていた山水画や花鳥図が細密に複製されており、静けさと落ち着きに満ちた空間が来訪者を魅了している。２６日まで。

白書院は二の丸御殿の最も奥にあり、「御座（ござ）の間」とも呼ばれる。大名や公家らと対面した大広間には松やタカなどが金地に豪壮に描かれているのに対し、白書院は中国の故事にならった山水画や花鳥図を水墨画で格調高く仕立てられている。近年の研究で作者は狩野派の絵師、狩野長信とみられ、余白を生かした湖岸の風景や、竹、梅、柳の雪景色に小鳥がたわむれる様子などが端正に描かれている。

公開に合わせ、特設の通路を巡らせてふすまを開け、四の間を初公開するなど全体を見渡せるようにしている。元の障壁画も、展示収蔵館（入城料と別に入館料１００円が必要）で展示している。

降矢淳子学芸員は「かつては将軍や身辺に仕える者だけが知り得た穏やかな空間であり、豪華な御殿の最深部にある対比を味わってほしい」と話している。

１６日の午前１０時と午後２時から、城内の大休憩所で解説会もある（各回３０人、事前申し込みが必要）。問い合わせは京都市元離宮二条城事務所（０７５・８４１・００９６）。