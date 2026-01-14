元TBSアナウンサーでエッセイストの小島慶子が14日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に出演。1日に81歳で亡くなったフリーアナウンサーで、小島にとっては局アナ時代の大先輩でもある久米宏さんの印象を語った。

ラジオ番組で共演した経験のある小島は、「テレビには何ができるのか、みんながテレビを見ていた時代にすごくお考えになっていたと思います。たくさんの人が見ているテレビの中で、たくさんの人を楽しませながら、大事なことを、言わなくちゃ行けないことをどう伝えればいいのかと言うことをたぶん、ずっとお考えだったのかなと、ラジオをやっている時に感じました」と評していた。

また「予定調和を嫌う方」とも語った。「もし、久米さんが今これをご覧になっていたら、『いかにも追悼っぽくやらないでね』と思ってご覧になっていると思うんですが。ラジオの生放送でも、今ここにいる人と人との間で生まれる感情とか、今ここで言いたい、大事だと思うことを出すことが生放送の意味があるという覚悟と勇気をお持ちの方だったと思いますし、同時にとても繊細で、きまじめで、律義な方でいらっしゃったのかな。その多面性が魅力だったという気がします」と振り返っていた。