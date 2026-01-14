東海大の十返翔里が群馬クレインサンダーズへ加入…2季連続で特別指定選手に「より成長した姿を」

群馬クレインサンダーズは1月14日、東海大学1年の十返翔里が特別指定選手として加入することを発表した。

十返は198センチ82キロの体格を誇るシューティングガード兼スモールフォワード。八王子学園八王子高校に在学していた2025年1月に練習生として群馬に加わると、2月から特別指定選手として登録され、2試合に出場した。東海大では1年次からプレータイムを獲得。「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」では4試合すべてに先発出場し、1試合平均13.5得点5.5リバウンドを記録した。

クラブ、十返は公式HPで次のようにコメントした。

「この度、東海大学の十返翔里選手が、群馬クレインサンダーズに特別指定選手として加入することとなりましたので、お知らせいたします。十返選手は昨シーズンに引き続き、再びクラブに加わる形となります。再び群馬クレインサンダーズに戻ってきてくれたことを、クラブとして大変嬉しく思います。インカレで見せたダンクシュートは記憶に新しく、彼の持つポテンシャルと勝負強さを改めて感じさせるプレーでした。限られた期間ではありますが、トップチームの環境の中でさらなる経験を積み、成長につなげてくれることを期待しています。クラブとしても、十返選手の成長を全力でサポートしてまいります。引き続き、十返選手ならびに群馬クレインサンダーズへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」（クラブ）

「この度、特別指定選手として群馬クレインサンダーズに加入することになりました、十返翔里です。昨シーズンに続き、このような貴重な機会をいただけたこと、そして関係者の皆さまやこれまで支えてくださった方々に心より感謝しています。再び群馬クレインサンダーズの一員として活動できることを、大変嬉しく、そして誇りに思います。大学生という立場ではありますが、昨季の経験を活かし、より成長した姿をお見せできるよう、日々の練習から高い意識を持って取り組み、チームの勝利に少しでも貢献できるよう全力を尽くします。ファンの皆さんの前で、再びプレーできることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします」（十返）

なお、群馬は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節を終え、19勝11敗で東地区4位につける。