ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯¤¬¸å¾ì½ªÈ×¤ËµÞ¿¡¢Âç·¿°Æ·ï¤Ê¤É´óÍ¿¤·£²£¶Ç¯£µ·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯<1887.T>¤¬¸å¾ì½ªÈ×¤ËµÞ¿¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£³»þ¤´¤í¤Ë£²£¶Ç¯£µ·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£±£³£±£°²¯±ß¤«¤é£±£³£²£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£³£µ²¯±ß¤«¤é£µ£°²¯±ß¡ÊÆ±£²¡¥£²ÇÜ¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£²£°²¯±ß¤«¤é£³£µ²¯±ß¡ÊÆ±£²¡¥£¶ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·úÃÛ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç·¿°Æ·ï¤Ê¤É¤Î¼õÃíµÚ¤Ó¼ê»ý¤Á¹©»ö¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¥ºÎ»»¤ÎÂç·¿¹©»ö¤¬¸£°ú¤·ºÎ»»ÌÌ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£±·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¶£¸£³²¯£²£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£°¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£³£³²¯£¸£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£´¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£²£µ²¯£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£·¡¥£±¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡·úÃÛ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç·¿°Æ·ï¤Ê¤É¤Î¼õÃíµÚ¤Ó¼ê»ý¤Á¹©»ö¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¥ºÎ»»¤ÎÂç·¿¹©»ö¤¬¸£°ú¤·ºÎ»»ÌÌ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£±·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¶£¸£³²¯£²£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£°¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£³£³²¯£¸£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£´¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£²£µ²¯£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£·¡¥£±¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS