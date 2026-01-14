１４日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落している。衆院解散・総選挙の観測が広がり財政悪化リスクが引き続き意識された。５年債入札の結果については弱めとの受け止めが多い。



国内メディアが相次いで２３日召集の通常国会の冒頭で、高市早苗首相が衆院を解散する意向だと報じている。株式市場では日経平均株価が連日の大幅高となり、初めて５万４０００円台に乗せた。高市トレードが加速し、債券売りを促した。この日は財務省が５年債入札を実施した。応札倍率は３．０８倍となり、前回の３．１７倍をやや下回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は５銭で、前回（２５年１２月９日）の４銭からやや拡大。結果発表を受けて先物に関して下値を探る動きは限られたが、１４日の円債市場では新発５年債利回りは過去最高となった。



先物３月限は前営業日比１１銭安の１３１円８６銭で終了した。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント高い２．１８０％で推移。一時２．１８５％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS