放電精密加工研究所<6469.T>＝大幅高で青空圏飛翔。１３％超の急騰で３７２０円まで駆け上がる場面があった。連日で最高値更新が続いているが、バリュエーション面で割高感が意識される一方、大口資金などによる株式吸い上げ効果で品薄感が漂い、上値追いに拍車がかかっている。三菱重工業<7011.T>との資本業務提携で三菱重が３４％の筆頭株主となっているが、この提携を契機に防衛装備品分野の収益が拡大しており、株式市場でも防衛関連株の一角として存在感を高めてきた。特に昨年末から上昇ピッチが速まっている。株価の上昇過程で信用買い残はむしろ減少傾向にあり、需給面でも上値が軽い状態にある。



セルシード<7776.T>＝急伸。同社は医療用細胞シート開発を手掛けるバイオベンチャー。トップラインが落ち込むなか、研究開発費が重荷となり営業赤字は拡大傾向にあるものの、再生医療関連の一角として折に触れ人気化素地を開花させることが多い。そうしたなか、１３日取引終了後に心筋細胞シート開発を手掛けるクオリプス<4894.T>と細胞培養器材に関する取引基本契約を締結したことを発表、これを手掛かり材料に上値を見込んだ投資資金が集中している。信用買い残はピーク時から整理が進んでおり、出来高流動性にも富むことで個人投資家を中心とした短期筋のターゲットとなりやすい。



北興化学工業<4992.T>＝５日ぶり大幅反発で新高値。同社は１３日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算とともに、２６年１１月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．９％増の５２０億円、経常利益は同０．３％増の６１億円を計画する。ともにこれまで中期経営計画で示していた水準を上回るほか、長期経営計画の業績目標も見直し、２９年１１月期の売上高目標を５５０億円（従来は５２０億円）、経常利益目標を「６８億円プラスアルファ」（同６０億円）に修正した。今期の年間配当予想は前期比８円増配の５４円としている。政策保有株式の縮減方針も公表しており、これらを好感した買いが入ったようだ。２６年１１月期は農薬事業で水稲剤・園芸剤の販売が堅調に推移する見込み。海外における自社原体イプフェンカルバゾンの拡販も寄与する。ファインケミカル事業ではＫｒＦフォトレジスト原料など電子材料分野の需要回復を想定する。政策保有株式に関しては、残高を３０年１１月期までに３０％程度縮減し（２５年１１月期末時価ベース）、連結純資産に対する政策保有株式の比率を２０％未満まで低下させる方針を示している。



ラサ工業<4022.T>＝上げ足強め３連騰。修正後株価で１９９７年以来約２９年ぶりとなる７０００円大台乗せを果たした。半導体向け高純度リン酸を収益の主力としており、世界トップシェアを誇る。半導体受託生産世界最大手のＴＳＭＣ＜TSM＞のトップサプライヤーでもあり、ＴＳＭＣの決算発表をあすに控え、関連有力株であるラサ工にも海外投資家などの注目度が高まっているもようだ。業績好調が際立ち、営業利益は２５年３月期の３２％増益に続き、今期も前期比８％増の５１億円と連続最高益が見込まれている。



プロパスト<3236.T>＝上値指向鮮明。３００円近辺のもみ合いを一気に上放れる動きをみせている。首都圏を中心にマンション開発を手掛けており、２６年５月期は営業４割強の減益を見込んでいたが、会社側予想は上方修正される可能性が高いとみられている。１３日取引終了後に発表した２６年５月期上期（２５年６～１１月）業績は営業利益が前年同期比３１％増の２３億５９００万円と通期予想の１９億２５００万円を大幅に超過した。賃貸開発事業が好調なほか、中古マンション再生のバリューアップ事業も保有物件の売却が進み収益に貢献している。足もとの好決算を評価する買いを引き寄せた。



レイ<4317.T>＝急動意。５日移動平均線を足場にマドを開けて買われ、昨年来高値を奪回。イベントやＣＭ用にデジタル映像の企画制作を手掛けるほか、デジタル映像機器のレンタルなども展開するが、コンサート・展示会向けなどの大型案件が寄与し、業績は会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。１３日取引終了後に発表した２６年２月期第３四半期決算は営業利益が前年同期比３倍となる１４億２２００万円と急拡大した。通期の営業利益予想は前期比２９％増の１２億円を見込むが、既にこれを上回る水準に到達している。これを評価する形で投資資金の流入が顕著となった。



