外為サマリー：一時１５４円４０銭台の円安、衆院解散報道での円売り続く 外為サマリー：一時１５４円４０銭台の円安、衆院解散報道での円売り続く

１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３３銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円４９銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円２０銭前後で推移していたが、午前１０時３０分過ぎには１５９円４５銭近辺までドル高・円安が進行。昨年７月中旬以来、１年半ぶりの円安水準をつけた。衆院解散報道による高市政権の積極財政への警戒感からの円売りが続いている。今晩は米卸売物価指数（ＰＰＩ）や米小売売上高が発表されることもあり、米経済指標への関心も高まっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４１ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。







