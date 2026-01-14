20歳FW塩貝健人にボルフスブルクが興味…移籍金18億5000万円以上で今冬での移籍実現の可能性も
NECナイメヘンに所属するFW塩貝健人に対し、ブンデスリーガのボルフスブルクが興味を示しているようだ。オランダ『テレグラフ』が伝えた。
2005年3月26日生まれの20歳は24-25シーズンにNECに加入すると、エールディビジ25試合4得点を記録した。2年目を迎えた今季はさらにペースを上げ、現時点で12試合7得点を記録中。しかも、2シーズンで奪った11得点すべてが途中出場した試合で奪ったもので、勝負強さと高い決定力を存分に発揮している。
限られた時間で結果を残し続ける塩貝に対し、ボルフスブルクが興味を示しており、昨夏ザルツブルクが塩貝獲得のために用意した450万ユーロ(約8億3000万円)を超える金額でのオファーを考えているようだ。なお、ザルツブルクへの移籍はメディカルチェックで負傷が判明したことで、交渉が破断に終わっている。
現時点でNECはボルフスブルクのオファーを断っているようだが、仮に移籍金1000万ユーロ(約18億5000万円)以上を支払う意思があれば、今冬の移籍市場で契約が成立する可能性も否定できないという。
