イートアンドホールディングス <2882> [東証Ｐ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比16.8％増の8.5億円に伸びたが、通期計画の11.5億円に対する進捗率は74.4％にとどまり、4年平均の77.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.7％増の2.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.1倍の3.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.9％→3.5％に改善した。



株探ニュース

