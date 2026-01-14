ティーケーピー <3479> [東証Ｇ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比31.4％増の54億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の80億円→86億円(前期は58.2億円)に7.5％上方修正し、増益率が37.3％増→47.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の51.7億円→57.7億円(前年同期は32億円)に11.6％増額し、増益率が61.5％増→80.2％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比72.9％増の25.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.7％→10.7％に改善した。



株探ニュース

