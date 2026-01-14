いちご <2337> [東証Ｐ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比39.1％増の119億円に拡大し、通期計画の148億円に対する進捗率は80.7％に達し、5年平均の64.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.8％減の28.5億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.5％減の28.9億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の16.6％→17.7％に上昇した。



株探ニュース

