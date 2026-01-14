メディカルネット <3645> [東証Ｇ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の1億6500万円に急拡大し、従来の23.9％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の2億3300万円に対する進捗率は70.8％に達し、5年平均の53.3％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.5％増の6800万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比60.0％増の1億1200万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.2％→4.0％に改善した。



株探ニュース

