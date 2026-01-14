Ｓ Ｆｏｏｄｓ <2292> [東証Ｐ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比80.9％増の76.6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→100億円(前期は63.8億円)に17.6％上方修正し、増益率が33.1％増→56.5％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の44.5億円→59.5億円(前年同期は29.1億円)に33.6％増額し、増益率が52.8％増→2.0倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の36.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.6％→2.7％に改善した。



株探ニュース

