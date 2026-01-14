ＡＬｉＮＫインターネット <7077> [東証Ｇ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常損益は2700万円の赤字(前年同期は7600万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常損益は7600万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比95.0％減の100万円に大きく落ち込み、売上営業損益率は前年同期の5.9％→-2.0％に急悪化した。



株探ニュース

