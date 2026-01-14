エスエルディー <3223> [東証Ｓ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比8.4％減の9800万円に減り、通期計画の2億1200万円に対する進捗率は46.2％にとどまり、5年平均の115.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.3倍の1億1400万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の経常利益は前年同期比44.4％減の500万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.2％→0.6％に悪化した。



株探ニュース

