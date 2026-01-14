1月20日（火）「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」 『冬のメンタルヘルス』
「冬のメンタルヘルス」
◆テーマ【冬のメンタルヘルス】
冬になると、気分が落ち込んだりやる気が出なくなる…
冬は日照時間が短くなることで、脳内のセロトニンの分泌が著しく低下し、
メンタル不調が起こりやすくなる時期と言われている。
「冬季うつ」とは？一般的な「うつ」とはどう違う？
「冬にこそ気をつけたいメンタルヘルス」について今夜はＤＥＥＰに語らいます。
▼元バレーボール日本代表・大山加奈 周囲の期待が苦しかった現役時代
▼適応障害を経験したYouTuber・ゆんが人に頼れるようになった理由
▼アイドル時代にうつ病に… 和田彩花が語る「自分を大切にすること」
▼上田晋也＆稲葉友と考える「鈍感力」の大切さ
▼メンタル不調になりやすい人とは？精神科医・木村好珠が伝える受診することの大切さ
家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜２１時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
稲葉友／
大山加奈・木村好珠（精神科医/産業医）・ゆん・和田彩花 ※５０音順