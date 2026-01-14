「冬のメンタルヘルス」

◆テーマ【冬のメンタルヘルス】

冬になると、気分が落ち込んだりやる気が出なくなる…

冬は日照時間が短くなることで、脳内のセロトニンの分泌が著しく低下し、

メンタル不調が起こりやすくなる時期と言われている。

「冬季うつ」とは？一般的な「うつ」とはどう違う？

「冬にこそ気をつけたいメンタルヘルス」について今夜はＤＥＥＰに語らいます。

▼元バレーボール日本代表・大山加奈 周囲の期待が苦しかった現役時代

▼適応障害を経験したYouTuber・ゆんが人に頼れるようになった理由

▼アイドル時代にうつ病に… 和田彩花が語る「自分を大切にすること」

▼上田晋也＆稲葉友と考える「鈍感力」の大切さ

▼メンタル不調になりやすい人とは？精神科医・木村好珠が伝える受診することの大切さ

家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜２１時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ

ゲスト

稲葉友／

大山加奈・木村好珠（精神科医/産業医）・ゆん・和田彩花 ※５０音順