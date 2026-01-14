タレントの若槻千夏（41）が13日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。グラビアイドル時代の休日の過ごし方を明かした。

この日のゲスト8人組ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」のNAOYAが最近太ったかもと話すと、若槻は「あんまりダイエットとかしなくていいよ」とアドバイスしたが「でも私してたかも」と振り返った。

「元々グラビアデビューなの」と語り、当時は3日ほど休みがあると「断食道場行ってた。行けんのよ、金曜日から日曜日コースみたいな」と打ち明けた。

「めっちゃ厳しい。もう何にも。テレビもなかった。ベッドだけで」と言い、その期間は「整体のマッサージとか、ヨガとか、みんなで散歩すんの。仲間がいる。道場だから」と続けた。

「何にも楽しみがなくて」という3日だったが「唯一DVDプレーヤーだけ潜ませててベッドに」と若槻。「本当に山奥の、TSUTAYAで『24』借りたんだよね」と懐かしんだ。

NAOYAは「『24』？」とかつて大ブームを巻き起こした米国のドラマシリーズを知らない様子で、若槻は「いやだ知らないの？『24』？もう嫌、やめよう」と話を終えた。