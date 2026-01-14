テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が１３日に放送された。

タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、８人組ダンス＆ボーカルグループＭＡＺＺＥＬのＮＡＯＹＡをゲストに迎えた。

スタイル維持の話題に、若槻は「あんまりダイエットとかしなくていいよ」とＮＡＯＹＡにアドバイスを送ったが、自身のグラドル時代を述懐し「でも、私、してたかも。もともとグラビアデビューなの。３日ぐらいの休みがあるとするじゃないですか。そしたら当時は断食道場に行ってた…」と振り返った。

ＮＡＯＹＡが「断食道場っていう場所があるんですか？」と目を丸くすると、若槻は「そう。（休みの）３日間行けるのよ。金曜日から日曜日コース。めっちゃ厳しい。もう何にも、本当、テレビもなかった」と回想。

つづけて「（部屋には）ベッドだけで。（食事は）食べられない。整体のマッサージとか、ヨガとか。あと、ちょっと散歩。みんなで散歩するの。仲間。道場だから。散歩して。めっちゃ厳しい…。何も楽しみがなくて。唯一、ＤＶＤプレイヤーだけ潜ませてて。リュックに」と明かしていた。