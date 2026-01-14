乃木坂46池田瑛紗「チェンソーマン」天使の悪魔コスプレ姿にファン絶賛「完成度高い」「言葉を失うレベル」
【モデルプレス＝2026/01/14】乃木坂46の池田瑛紗が1月13日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】乃木坂メン「完成度が高い」天使の悪魔コスプレ姿
池田は、「映画また観にいってる」とつづり、人気アニメ「チェンソーマン」の映画バナーの前での写真とともに、同作に登場するキャラクター・天使の悪魔のコスプレ姿を投稿。オレンジヘアに天使の輪っか、スーツに身を包んだ幻想的な姿を複数枚公開している。
この投稿には「完成度が高い」「雰囲気がぴったり」「天使そのもの」「言葉を失うレベルに凄い」「印象が変わる」「作品への愛が伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆池田瑛紗「チェンソーマン」コスプレ姿を公開
◆池田瑛紗の投稿に反響
