「DREAM STAGE」ボーイズグループ・NAZE＆TORINNER、迫力パフォーマンスで会場熱狂 岩瀬洋二ら韓国語披露も【DREAM STAGE】
【モデルプレス＝2026/01/14】1月16日スタートのTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）で主演を務める中村倫也、出演する池田エライザ、7人組新ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）、ドラマ発期間限定ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が14日、都内で開催された制作発表会見に出席。NAZEとTORINNERのパフォーマンスからスタートした。
【写真】“美しすぎる顔面で話題”22歳俳優所属の期間限定ボーイズグループ
◆中村倫也主演「DREAM STAGE」
本作はK-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサーと、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人のグループNAZE（カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語を描く。TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）はNAZEのライバルグループとなる。この日は、NAZEが所属する弱小芸能事務所社長を演じているハ・ヨンスも出席していた。
イベントは、NAZEによる主題歌『BABYBOO』、TORINNERの劇中歌『Top Tier』のパフォーマンスからスタート。NAZEのアトは「歌が大好きな韓国出身の20歳、アトです！今日は本当に綺麗なステージにメンバーたちと一緒に立つことができてすごく嬉しいです。よろしくお願いします」と笑顔。ユウヤは「笑顔が素敵な道産子ボーイ、ユウヤです！今日は皆さまのお顔を見ることができてうれしいです。そしてお母さんも来てくれているので本当に嬉しいです」と喜びを語った。
キムゴンは「韓国出身18歳のキムゴンです！ラップが大好きです！いよいよドラマが始まるんですけど、その前にファンの皆さんとお会いできて嬉しいです！よろしくお願いします！」とコメント。タイ出身で「ダンスマスター」と胸を張ったターンは「20歳です。ファンの皆さん、いっぱい来てくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。
ドヒョクは「17歳、韓国出身、NAZEの末っ子ドヒョクです。兄ちゃんたちと一緒に公演できて嬉しかったです。よろしくお願いします」と笑顔。ユンギは「NAZEの元気担当、ユンギです。韓国出身、20歳です。よろしくお願いします！」と挨拶し、カイセイは「NAZEの長男カイセイです。こういった『DREAM STAGE』メンバーで、この舞台に立てて、とても嬉しいです。よろしくお願いします」と語った。
TORINNERのリョウを演じる岩瀬は「この間22歳になりました。劇中では、NAZEのユウヤのお兄ちゃんという役で。ライバルチームでやらせていただいているんですが、NAZEの子たちともともに練習した期間を過ごしていて。本当にリョウは優しくて愛情に溢れている子だなという印象です。今回は大切に演じさせていただきましたので、16日をぜひ楽しみにしていてください。今日はよろしくお願いします」とコメント。アイク役の志賀は「今日は皆様に会えることをすごく楽しみにしていました。そして今ここに、僕がステージに立っていることもすごく幸せで、本当にありがとうございますという感じです（笑）。今はすごく緊張していますが、是非『DREAM STAGE』を一緒に盛り上げられたらと思いますし、ぜひアイクを好きになってくれたらいいなと思います。よろしくお願いします」と呼びかけた。
ニック役のISAACは「アメリカ出身、20歳のISSACです」と自己紹介し「今日は初めて『Top Tier』のパフォーマンスしました。本当に緊張しましたけど、楽しかったでーす！皆さんよろしくお願いします」と照れ笑い。ヨヌ役のHOJINは「韓国から来ましたHOJINです。皆さんの前でパフォーマンスを披露させていただいたけど、本当に幸せだし、忘れない思い出です。本当に一生懸命頑張っているので、TORINNERとNAZEと『DREAM STAGE』を愛してくださーい！ありがとうございます！」と語った。
イロ役の松瀬は「本日は足を運んでくださって本当にありがとうございます。今日こうやって皆さんの前でパフォーマンスができることをすごく嬉しく思っています。そしてパフォーマンスしている間とか今も、すごくたくさんの方の笑顔が見れて、本当に嬉しいです。ありがとうございます」と喜びを語った。
また、岩瀬は『Top Tier』について「（歌詞が）韓国語なんです。僕たちは日本人が3人なので、メンバーの子たちとかに韓国語を教えてもらってやりましたね。頑張りました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
