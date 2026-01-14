藤岡弘、美人娘2人と紅白振袖ショット「遺伝子強すぎ」「全員主役級のオーラ」と話題
【モデルプレス＝2026/01/14】俳優の藤岡弘、の三女でモデルの藤岡舞衣が1月14日、自身のInstagramを更新。新成人の前撮りでの家族写真を公開し、反響が寄せられている。
1月28日の誕生日に18歳の新成人を迎える舞衣は、「新成人の前撮り、家族で撮って頂きました」と報告。弘、を中央に艶やかな紅白の振袖を纏った藤岡と20歳の次女・天翔天音が並ぶ3ショットや、長女の天翔愛も写った4ショットなど豪華な家族写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「遺伝子が強すぎて全員美しい」「眼福すぎる家族写真ですね」「全員主役級のオーラ」「紅白の振袖が2人ともよくお似合いです」「お父様も嬉しそう」「最強に華やかな姉妹」「見惚れてしまう美しさ」といった反響が寄せられている。 （modelpress編集部）
