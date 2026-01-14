ジェシカ・アルバの11歳年下恋人、“ラブラブ”バカンス写真を披露
映画『ファンタスティック・フォー 超能力ユニット』などに出演する俳優で、実業家としても知られるジェシカ・アルバ（44）。彼女の11歳年下の恋人で、『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』や『トップガン マーヴェリック』などに出演するダニー・ラミレス（33）が、ジェシカとのラブラブなバカンス写真を公開した。
【写真】ラブラブぶりがほほえましい ジェシカ・アルバ＆ダニー・ラミレスのバカンスショット
日本時間1月11日にインスタグラムを更新したダニーは、星の絵文字を添えて、ジェシカと写るプライベート感あふれる写真の数々を公開。夜の街でジェシカと顔を寄せる楽しそうなセルフィーや、水着姿の2ショットなどをシェアした。ジェシカからは目がハートの絵文字が寄せられている。コメント欄には「ダニーは勝ち組」「勝者だね。ジェシカ・アルバはファンタスティックだ」「ラッキーな男だよ」などと反響が寄せられている。
JustJaredによると、ジェシカとダニーはメキシコのリゾート地ロスカボスで休暇を楽しんでいた模様。ジェシカも先週はじめにインスタグラムを更新し、ビーチで撮影した水着姿や、日本食レストランでポーズを取る写真、新年の花火やダニーにキスをされる映像などを公開していた。
投稿文では「一年のはじめの月曜日を、エネルギーいっぱい、地に足を付けて穏やかに迎えています。大好きなものに囲まれた夢のような2025年最後の週に感謝。思い出は永遠…心を満たし、魂をオープンにして、2026年に臨みます」と綴っていた。
2025年1月に、3人の子どもをもうけた夫キャッシュ・ウォレンと、結婚16年で破局したことを公表したジェシカ。その後、7月にメキシコの高級リゾート地カンクンから飛行機で帰るところをキャッチされ、ダニーとの交際が発覚した。以来2人は度々デートを目撃されているほか、そろってテニスのUSオープンを観戦に訪れるなど、順調交際が伝えられている。
なおダニーは、シーズン2から出演していたHBOのビデオゲーム原作の人気ドラマシリーズ『THE LAST OF US』の降板を発表。シーズン3からは別のキャストが起用されることが分かっている。
引用：「ダニー・ラミレス」インスタグラム（＠dannyramirez）
「ジェシカ・アルバ」インスタグラム（＠jessicaalba）
