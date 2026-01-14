「イナズマイレブン」新作スマートフォン向けゲーム『イナズマイレブン クロス』配信決定！ 1月29日よりクローズドベータテストも実施
人気サッカーゲーム「イナズマイレブン」シリーズの新作スマートフォン向けゲーム『イナズマイレブン クロス』が配信決定。また、クローズドベータテストの開催も発表された。
【写真】『イナズマイレブン クロス』大迫力の必殺技シーン
本作はスマートフォン向けのアプリとなっており、新たな主人公によるオリジナルストーリーを体験しながら、自分だけのチームを編成し戦略を立てて試合をしていく『育成シミュレーションゲーム』だ。電車での移動時間やちょっとしたスキマ時間で気軽にプレイすることができ、プレイヤーが監督としてチームカスタマイズをし、試合中のコマンド選択によって勝敗が決まる。また、完全オートでの試合進行も可能なため手軽にプレイすることができ、アクションとは違った面白さを楽しめる。
開発は株式会社レベルファイブと株式会社Aimingが担当する。
併せて2026年1月29日より、本作のクローズドベータテストが実施されることが発表。本日13日からティザーサイトにてテスターの募集も開始された。
『イナズマイレブン クロス』は、iOS／Android向けに配信予定。基本無料＋アイテム課金制。
【写真】『イナズマイレブン クロス』大迫力の必殺技シーン
本作はスマートフォン向けのアプリとなっており、新たな主人公によるオリジナルストーリーを体験しながら、自分だけのチームを編成し戦略を立てて試合をしていく『育成シミュレーションゲーム』だ。電車での移動時間やちょっとしたスキマ時間で気軽にプレイすることができ、プレイヤーが監督としてチームカスタマイズをし、試合中のコマンド選択によって勝敗が決まる。また、完全オートでの試合進行も可能なため手軽にプレイすることができ、アクションとは違った面白さを楽しめる。
開発は株式会社レベルファイブと株式会社Aimingが担当する。
併せて2026年1月29日より、本作のクローズドベータテストが実施されることが発表。本日13日からティザーサイトにてテスターの募集も開始された。
『イナズマイレブン クロス』は、iOS／Android向けに配信予定。基本無料＋アイテム課金制。