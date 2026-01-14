東京・池袋のサンシャイン水族館は１３日、２０１１年８月４日の全館リニューアルオープンからの累計入場者数が２０００万人を達成した。

記念すべき２０００万人目の入場者となった、北海道から来場した山上さん家族には、サンシャイン水族館館長より記念品としてファンクラブ会員制度「アクアリウムクラブ」のプレミアムプラン会員証４人分などが贈呈された。また、達成を記念して「アシカトレーナー」体験に挑戦した。

山上さんは２０００万人目となったことについて「突然だったのでびっくりしたが、とてもうれしかった」とコメント。同館は、２０１１年８月の全館リニューアルオープンから多くの人が訪れ、１７年７月の屋外エリア「マリンガーデン」リニューアルオープン。２０年７月には「海月空感（くらげくうかん）」エリアがオープンしている。同館では「『都会のオアシス』として、来場されるすべてのお客様にとっての全く新しい非日常空間として『癒し』『安らぎ』『くつろぎ』、そして『ココロ動かす、発見』を提供してまいります」とコメントしている。