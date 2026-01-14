ノーラン・アレナド内野手がダイヤモンドバックス加入

米大リーグ、ダイヤモンドバックスは13日（日本時間14日）、カージナルスとのトレードで通算353本塁打を誇るノーラン・アレナド内野手を獲得したと発表した。対価としてカージナルスは、ジャック・マルティネス投手を獲得する。大谷翔平投手らが所属するドジャースと同地区のライバルに加わるスター選手に、ファンも驚きの声をあげている。

アレナドは、10度のゴールドグラブ賞、5度のシルバースラッガー賞、8度のオールスター出場を誇る強打の三塁手。一方、22歳の右腕マルティネスは、2025年MLBドラフトでアリゾナ州立大学から8巡目で指名された。

MLB公式サイトによると、「（カージナルスは）アレナドに対し今後2シーズンで4200万ドル（約67億円）の支払いが残っており、トレードでアリゾナ（ダイヤモンドバックス）は（そのうちの）3100万ドル（約49億円）を受け取ることになる」という。

一方で「カージナルスにとって現時点での影響はそれより少なくなる」とし、「セントルイス（カージナルス）はアレナドに対して600万ドル（約9億6000万円）の繰延金を支払うことになるが、これは2040-41年まで支払われないためだ」と、トレードの詳細を明らかにしている。

昨季は打率.237、12本塁打、52打点、OPS.666に終わったものの、通算打率.282、353本塁打、1184打点を誇る強打者の加入に、X上の日本人ファンも反応している。

「ダイヤモンドバックスはアレナド獲得となったから打倒ドジャースの候補にあがりそうだな」

「ドジャースと同じナリーグ西に移籍という事は日本の中継でアレナドを見れる回数が増えますね」

「いい当たりをアレナドにアウトにされる確率が上がったかな」

「アレナドのダイヤモンドバックス移籍は驚いた」

「また魔境と化するナ・リーグ西地区」

「ナ西の魔境が酷くなるやん」

「アレナドついに移籍か…。ダイヤモンドバックスはスアレス抜けた穴を埋めれるね」

「アレナド級のスターを年俸9億円で獲得は美味しいな 落ち目とは言え計算できる戦力」

日本でも注目度の高いナ・リーグ西地区に加わったスターに注目する声が集まっていた。



