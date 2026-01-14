２０２５年の地方競馬で活躍した人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」の表彰馬、表彰者が１４日、ＮＡＲ地方競馬全国協会から発表された。韓国のコリアＣ・Ｇ３で地方所属馬として初めてダートの国際グレード競走を優勝し、東京大賞典・Ｇ１を地方所属馬として２０年ぶりに制したディクテオン（昨年時セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎）が、年度代表馬に輝いた。同馬は４歳以上最優秀牡馬にも選出された。

管理する荒山勝徳調教師は「ＮＡＲ年度代表馬に選出いただき大変光栄です。東京大賞典、コリアカップと大舞台で結果を残せたのは、ディクテオンの頑張りはもちろん、オーナー、騎手、厩舎スタッフをはじめとした関係者の皆さまのご尽力、そしてファンの皆さまの支えがあってこそだと感じております。ＮＡＲ年度代表馬として、さらなる活躍をお見せできるよう取り組んでまいりますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします」と喜びを語った。

表彰式は２月２４日、都内ホテルで行われる予定。表彰馬、表彰者は次の通り（馬齢は昨年のもの）。

【表彰馬】▽年度代表馬、４歳上最優秀牡馬＝ディクテオン▽２歳最優秀牡馬＝ベストグリーン（北海道・田中淳司厩舎）▽２歳最優秀牝馬＝リュウノフライト（北海道・山口竜一厩舎）▽３歳最優秀牡馬＝ナイトオブファイア（大井・渡辺和雄厩舎）▽３歳最優秀牝馬＝プラウドフレール（船橋・川島正一厩舎）▽４歳以上最優秀牝馬＝フェブランシェ（５歳、大井・藤田輝信厩舎）▽ばんえい最優秀馬＝メムロボブサップ（牡９歳、坂本東一厩舎）▽最優秀短距離馬＝ファーンヒル（牡６歳、大井・荒山勝徳厩舎）▽最優秀ターフ馬＝該当馬なし▽ダートグレード競走特別賞馬＝ミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎）▽特別表彰馬＝フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎）

【表彰者】▽最優秀勝利回数調教師賞＝打越勇児（高知）▽最優秀賞金収得調教師賞、最優秀勝率調教師賞、殊勲調教師賞＝荒山勝徳（大井）▽最優秀勝利回数騎手賞＝笹川翼（大井）▽最優秀賞金収得騎手賞、殊勲騎手賞＝矢野貴之（大井）▽最優秀勝率騎手賞＝渡辺竜也（笠松）▽優秀新人騎手賞＝望月洵輝（愛知）▽優秀女性騎手賞＝今井千尋（ばんえい）▽フェアプレイ賞＝落合玄太（北海道）、御神本訓史（大井）▽特別賞＝佐々木竹見（元川崎）、的場文男（元大井）、宮下瞳（愛知）、矢野貴之（大井）、御神本訓史（大井）