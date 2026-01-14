植物の魅力を発信！ユーカ ヘルスケア事業再開

ユーカは、ヘルスケア分野の事業としてハーブ製品の取り扱いを再開することを2026年1月14日に発表しました。

同時に、自社製品に限らず本当に役立つ情報を発信する専門サイトも立ち上げ、美容健康およびライフスタイルコンテンツの提供を開始します。

ユーカ ヘルスケア事業再開

発表日：2026年1月14日

展開内容：ハーブ製品の取り扱い再開、専門情報サイトの立ち上げ

理念：“Learning from nature and giving back to humanity”

株式会社ユーカが、ハーブを中心とした事業展開を本格的に再始動させます。

ハーブとは「人間の生活に役立つ、一般的に香りの良い植物」の総称であり、その種類は1万以上とも言われています。

同社は「食」の世界におけるイノベーションを目指し、植物が持つ魅力や可能性をより多くの人々に届けることをミッションとして掲げています。

実績ある「プレミアム・ユーカリティー」

株式会社ユーカには、確かな実績があります。

過去にはユーカリ・ポリフェノール商品を基軸とした製品開発を進め、沖縄のユーカリ葉を使用したハーブティー「プレミアム・ユーカリティー」を製品化。

当時まだ「プレミアム」という言葉が国内に浸透していなかった頃、同商品が地上波TVのゴールデン帯で取り上げられたことで大きな反響を呼び、一気にブレイクを果たしました。

このヒットは、日本国内における「プレミアム」という言葉の普及にも一役買ったと言えるエピソードです。

今後の展開とビジョン

今後の事業展開において、同社はヘルスケアおよび美容産業のさらなる市場拡大を見込んでいます。

セルフケア志向の高まりや、アンチエイジング、フェムテックといった新たな市場ニーズに対応。

先進的な広報・マーケティング戦略や情報技術を駆使し、これからの時代にふさわしいブランド構築を目指します。

また、単に製品を販売するだけでなく、安易にサプリメントに頼らず身の回りの食事を見直すことの大切さを訴求。

ユーザーや顧客に愛される会社としての成長を誓っています。

植物の恵みを活かし、人々の健康とライフスタイルに貢献する新たなスタート。

株式会社ユーカ ヘルスケア事業再開の紹介でした。

