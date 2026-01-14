笑福亭鶴瓶が2時間ノンストップの雑談！TSURUBE BANASHI 2026

合同会社アタリ・パフォーマンスは、笑福亭鶴瓶による恒例のトークライブ『TSURUBE BANASHI 2026』を開催します。

今回は初の神奈川公演に加え、東京、大阪の3か所で上演が決定しました。

TSURUBE BANASHI 2026

テレビのバラエティー番組、ドラマ、映画、CMなどで八面六臂の活躍を見せる国民的スター、笑福亭鶴瓶。

かつて「渋谷ジァン・ジァン」で開催されていた伝説のトークライブの流れを汲み、今や彼のライフワークともいえる公演『TSURUBE BANASHI』が今年も帰ってきます。

コンセプトは「本当にあったことが一番おもしろい」。

有名無名、老若男女を問わず、鶴瓶が出会った人々との出来事や、身の回りで実際に起こったことを縦横無尽にしゃべり倒します。

台本なし、2時間ノンストップで繰り広げられるトークライブ。

これまでに拾い集めてきた幾多の噺の素（もと）は、まさに鶴瓶の歴史そのものです。

「コスパ」や「タイパ」とは無縁の、笑福亭鶴瓶流モノ作りの神髄を劇場で堪能できる機会となります。

神奈川公演

会場：KAAT神奈川芸術劇場 ホール

日程：2026年2月28日(土)・3月1日(日)

今回が初開催となる神奈川公演。

横浜元町の洗練された劇場で、鶴瓶の話芸が炸裂します。

東京公演

会場：日経ホール

日程：2026年3月2日(月)・3月3日(火)

大手町の日経ホールにて開催。

平日の開催となり、仕事帰りなどにも立ち寄りやすい立地です。

大阪公演

会場：森ノ宮ピロティホール

日程：2026年3月19日(木)〜3月22日(日)

ホームグラウンドとも言える大阪での公演は4日間の開催。

熱気あふれる会場で、笑いに包まれるひとときを過ごせます。

公演概要・チケット情報

出演：笑福亭鶴瓶

チケット料金：指定席 8,000円(税込)

※神奈川公演のみA席(6,500円)あり

※6歳未満入場不可

チケット発売日：2026年1月25日(日) 10:00〜

協賛：株式会社あきんどスシロー

企画制作：デンナーシステムズ

制作協力：アタリ・パフォーマンス

一体どこからどんなトークが飛び出すのか、その時まで分からないライブ感。

笑福亭鶴瓶「TSURUBE BANASHI 2026」の紹介でした。

